Predsednica Pirc Musar: Več policistov pred šolami ni dober signal

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ocenila, da začasno povečana navzočnost policije v okolici slovenskih šol ne naslavlja jedra problema. Za ta ukrep so se predstavniki ministrstva za vzgojo in izobraževanje dogovorili s policijo v luči tragičnih dogodkov v Srbiji. Pirc Musar pa meni, da več policistov pred šolami ni dober signal.

»Seveda je treba za varnost vedno poskrbeti, ampak mislim, da to ne naslavlja jedra problema. Predvsem pa sem prepričana, da v Sloveniji ni bilo takšnih dejanj, da bi bila povečana varnost potrebna, da bi bilo več policistov pred šolami. To ni dober signal, mislim, da je treba zadevo nasloviti drugje,» je Pirc Musar medijem povedala ob robu dogodka ob dnevu slovensko-britanskega prijateljstva v Gornjem Suhorju pri Vinici.

Dodala je, da je pred nekaj tedni sodelovala na razpravi o različnih odvisnostih. Pri tem jo je šokiral podatek, da po analizah štiri odstotke odvisnikov od drog postane agresivnih, hkrati pa je agresivnih kar 32-odstotkov odvisnikov od računalniških iger.

»To so teme, ki jih moramo naslavljati, predvsem se moramo v šolah več pogovarjati o tem, seveda brez staršev tudi ne bo šlo. Primarno je tisto, kar moramo doma, v družini sporočiti svojim mladim, kaj je naš vzor, kaj so vrednote, ki jih moramo živeti, šola pa mora tudi dodati svoj piskrček,» je dodala.

Predstavniki ministrstva za vzgojo in izobraževanje so se v luči tragičnih dogodkov v Srbiji s policisti v petek namreč dogovorili, da bo v okolici slovenskih šol začasno povečana navzočnost policije. Policisti so pripravljeni na sodelovanje z vodstvi šol, da bi se skupaj dogovarjali o možnostih zgodnjega odkrivanja tveganja za morebitne pojave nasilja.