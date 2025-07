Predsednica Republike Slovenije se je poklonila žrtvam genocida v Srebrenici

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar se je danes udeležila osrednje slovesnosti ob 30. obletnici genocida v Srebrenici, ki je potekala v spominskem parku Potočari. Ob obletnici največjega množičnega zločina v Evropi po drugi svetovni vojni se je predsednica poklonila več kot 8.000 muslimanskim dečkom in možem, ki so bili umorjeni v juliju 1995.

Ob udeležbi je predsednica poudarila pomen ohranjanja zgodovinskega spomina na genocid v Srebrenici ter pomembno vlogo izobraževanja mladih: »Ko se molk spremeni v molitev in žalovanje postane dolžnost, tedaj razumemo, da ne smemo nikoli dovoliti, da zgodovina utone v pozabo. Tudi po treh desetletjih žal še vedno slišimo zanikanja genocida in poveličevanja vojnih zločincev. Tega ne moremo in ne smemo sprejeti. Še posebej ne v Evropi.«

Izrazila je med drugim spoštovanje do mater Srebrenice, ki po njenih besedah »že tri desetletja opominjajo svet, da se resnica ne more in ne sme skriti pod preprogo zgodovine.«