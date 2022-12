Predsednik Pahor sprejel Luč miru iz Betlehema

Predsednik republike Borut Pahor je danes v predsedniški palači sprejel Luč miru iz Betlehema, ki so jo prinesli predstavniki skavtov iz Slovenije in zamejstva, med njimi tudi predstavnica Slovenske zamejske skavtske organizacije. Skavti so ob tej priložnosti predstavili poslanico, ki letos poteka pod geslom Vstani in sveti!, so sporočili iz urada predsednika republike.»Želim vam, da bo plamen luči miru čim močnejši in bo čim bolj žarel,« je skavtinjam in skavtom zaželel predsednik republike in se jim zahvalil za njihovo poslanstvo. Poudaril je, da nas luč miru opozarja, da mir ni samoumeven in da si moramo zanj skupaj prizadevati. »Drobna, majhna dela lahko naredijo veliko razliko,« so v sporočilu za javnost zapisali Pahorjeve besede.

Že 32 let predstavniki Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov s pomočjo Slovenske zamejske skavtske organizacije in Združenja bratovščin odraslih katoliških skavtinj in skavtov ljudem povsod po Sloveniji v decembru prinašajo sporočilo miru - univerzalni dar, ki si ga zasluži vsak, ne glede na rasno, versko, nacionalno ali drugo pripadnost, poudarjajo. Projekt ima tudi dobrodelni značaj, so še dodali.