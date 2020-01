Predsodek, da so slovenske knjige drage

Slovenske knjige so drage, je v zamejstvu večkrat ponovljena ugotovitev, ki pa ni vedno pravilna. Res je, da med sprehodom po italijanskih knjigarnah hitro opaziš, da ima italijanski trg večjo ponudbo žepnih in cenejših knjig. A žepnic je tudi na slovenskem trgu vedno več. Zgodi se celo, da so nekateri prevodi cenejši v slovenskem jeziku. Priljubljenega norveškega pisca kriminalk Joja Nesba ali pokojnega finskega romanopisca Arta Paasilinno - oba sta med najbolj branimi v Sloveniji - se na primer splača brati v slovenskem prevodu.

Tudi Ilde Košuta iz Tržaškega knjižnega središča v Trstu ugotavlja, da je pri ljudeh razširjen predsodek, da so slovenske knjige vedno dražje. Glede znižanja DDV-ja v Sloveniji pa za zdaj ne pričakuje, da bo to privedlo tudi do pocenitve knjig.