Predstavnik šolskega ministrstva: fojbe kot holokavst in Srebrenica

Dan spomina na fojbe in eksodus opozarja na to, da se je po drugi svetovni hotelo ukloniti in izničiti italijansko človeško »kategorijo«, tako kot se je samo malo prej zgodilo s »kategorijo« Judov in pred nekaj desetletj s »kategorijo« muslimanov v Srebrenici. To piše v dopisu, ki ga je ob dnevu spomina na fojbe in eksodus pred dnevi ravnateljem šol in direktorjem šolskih uradov poslal Stefano Versari, vodja oddelka za vzgojni sistem izobraževanja in usposabljanja pri italijanskem ministrstvu za šolstvo, v javnosti pa je naletel na buren odziv, tako da je moral ukrepati tudi minister Patrizio Bianchi.

»”Dan spomina” in vedenje o tem, kar se je zgodilo, lahko pomagata pri razumevanju, da je bila v tistem primeru človeška “kategorija”, ki se jo je hotelo ukloniti in kulturno izničiti, italijanska. Malo časa prej se je to v evropskem merilu zgodilo “kategoriji” Judov. Z grozljivo željo po uničenju, ki se je nikoli prej ni izkusilo v zgodovini človeštva. Še nekaj desetletij prej se je to zgodilo “kategoriji” Armencev. In potem? Vedno blizu nas, v devetdesetih letih, je žrtev bila “kategorija” muslimanov iz Srebrenice ...« Tako Versari v svoji okrožnici, v kateri poudarja tudi potrebo po razmisleku o učinkih etične redukcije človeških oseb na »kategorije«, s čimer se jih tudi razčloveči.

Versarijevo okrožnico je obsodil predsednik Vsedržavnega združenja partizanov Italije-Anpi Gianfranco Pagliarulo, ki je primerjavo med fojbami in holokavstom označil za »nesmiselno in nesprejemljivo« ter zahteval pojasnilo ministrstva za šolstvo. Na dogajanje se je odzval tudi sam minister za šolstvo Patrizio Bianchi, rekoč da ima vsaka tragedija svojo edinstvenost in se jo je treba spomniti v njeni specifičnosti ter je ne gre primerjati z drugimi, saj se tako tvega povzročiti dodatno bolečino. Bianchi je tudi telefoniral predsednici združenja judovskih skupnosti v Italiji Noemi Di Segni in predsedniku Vzpi-Anpi Pagliarulu.