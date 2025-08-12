Predstavnika ZKB Trst Gorica v organih skupine CCB

Prejšnji teden so se zaključile skupščine hčerinskih družb Skupine Cassa Centrale Banca (CCB). Na zasedanjih so bili izvoljeni novi upravni in nadzorni odbori za naslednje triletje, in sicer do sprejetja računovodskih izkazov na dan 31. decembra 2027 (torej do pomladi 2028).

Novi organi bodo morali prispevati k izvajanju prednostnih nalog in projektov, opisanih v strateškem načrtu skupine CCB za obdobje 2025–2027. Pomembne naloge v organih družb, ki delujejo na nacionalni ravni, bosta imela tudi predstavnika Zadružne kraške banke (ZKB) Trst Gorica.

Kot so sporočili iz omenjene banke, je bil njen predsednik Adriano Kovačič tudi v novem mandatnem obdobju 2025–2027 potrjen za predsednika družbe Assicura Agenzia – podjetja skupine Cassa Centrale, ki podpira razvoj zavarovalniških ponudb za družine ter majhna in srednja podjetja, stranke in člane pridruženih bank skupine CCB. »Z leti je Assicura razvila katalog izdelkov in storitev za zadovoljevanje potreb po zavarovanju premoženja, osebnem zavarovanju in načrtovanju upokojitve v hitro spreminjajočem se okolju tveganj,« piše v sporočilu za medije, ki dodaja, bo za Kovačiča to drugi mandat na čelu družbe.

Edina ženska v odboru

Direktorica ZKB Trst Gorica Emanuela Bratos pa je bila prvič imenovana v državni odbor direktorjev in direktoric skupine CCB za triletje 2025–2027. »S svojo vizijo, izkušnjami in strokovnim znanjem prispeva odbor k razvoju skupine, hkrati pa predstavlja pomembno vez z lokalnimi bankami za izmenjavo mnenj, posredovanje zahtev in snovanje novih projektov. Emanuela Bratos je tako postala edina generalna direktorica v odboru desetih direktorjev bank,« navajajo pri ZKB.

Predsednik ZKB Adriano Kovačič je izrazil zadovoljstvo nad temi dosežki. »Za našo banko sta ti imenovanji izredno pomembni, saj bosta aktivno prispevali k razvoju celotne zadružne bančne skupine na državnem nivoju. Če dodamo, da je Martina Malalan tudi predsednica nadzornega odbora skupnega pokojninskega sklada vseh zadružnih bank, lahko sklenemo z mislijo, da so ta imenovanja veliko priznanje za našo ZKB Trst Gorica. Odlični rezultati, ki jih dosegamo, utrjujejo zaupanje in upoštevanje na ravni skupine,« je izjavil Kovačič.