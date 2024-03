Prehod hladne vremenske fronte bo hiter in izrazit

Po današnjem delnem vplivu vremenske fronte, ki se je pomikala onstran Alp, bo jutri prevladovala stanovitnost in bo povečini precej jasno. V soboto bo na vreme pri nas že vplivala izrazita vremenska fronta, ki bo v noči na nedeljo od severozahoda hitro prešla naše kraje. V soboto dopoldne bo povečini še spremenljivo, v popoldanskih urah pa se bodo od severozahoda začele pojavljati krajevne padavine. V soboto zvečer ter v prvem delu noči na nedeljo se bo ob prehodu hladne vremenske fronte povečala nestanovitnost. Padavine se bodo okrepile in bodo povečini močne, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Sredi noči Arso za severozahod Slovenije z rumenim opozorilom opozarja pred sneženjem, nevihtami in okrepljenim vetrom, drugod po državi, razen na jugozahodu, pred okrepljenim vetrom in nevihtami.

V noči na nedeljo bo veter obrnil od severovzhoda, na Primorskem in v FJK bo prehodno zapihala burja, pri čemer bo začel naglo pritekati hladnejši zrak. Meja sneženja se bo v kratkem času spustila do nadmorske višine okrog 700 metrov, mestoma ob povečani jakosti padavin lahko tudi nižje.

V nedeljo zjutraj se bo vreme povečini že izboljšalo in povečini delno razjasnilo. Hladneje bo. Ozračje pa bo zaradi hladnega višinskega zraka ostalo nestanovitno in se bodo čez dan lahko še pojavile posamezne krajevne plohe.

Noč na ponedeljek bo mrzla, najnižje temperature bodo v ponedeljek marsikje le malo nad lediščem ali okrog ledišča.

Od torka se bo vreme ponovno poslabšalo in se bodo spet začele pojavljati padavine, postopno pa se bo otoplilo.