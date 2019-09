Prekinili iskalno akcijo na območju Plodna

Gorski reševalci, finančni stražniki in gasilci so danes prekinili večdnevno zahtevno iskalno akcijo za 45-letnim moškim iz Spinee, ki se je izgubil v gorah nad Plodnom (Sappado). Pogrešani se je minulo sredo odpravil na pohod v gore nad dolino Pesarina, zvečer pa se ni več vrnil v bivališče. Od tedaj so se za njim izgubile vse sledi. Stekla je obsežna in temeljita iskalna akcija, pri kateri je vseskozi do vključno včerajšnjega dne sodelovalo približno 40 ljudi ob pomoči helikopterja civilne zaščite in reševalnih psov. Preiskali so ožje in širše območje okrog Plodna, toda pogrešanega niso našli.

Reševalci so sicer sprva ugotovili, da je pogrešani pohodnik prispel do bivaka Damiana Del Gobbo na višini 1850 metrov, kjer se je podpisal v knjigo in napovedal, da bo pot nadaljeval do gorskih prelazov Dell’Arco in Siera. To pa je bila njegova zadnja sled.

Iskalno akcijo so danes v dogovoru z državnima tožilstvoma iz Vidma in Belluna prekinili.