»Prekinili so predstavo in smo morali na cesto«

V pogovorih za naš dnevnik so pričevalke s Tajske poročale o kaotičnem stanju po potresu. Jasmin Laurencic, Kraševka, ki že slaba tri leta živi na Tajskem in dela v zavetišču za slone na severu države, je dejala, da so se hiše stresle. V gorski vasici, ki je štiri ure vožnje oddaljena od največjega mesta na severu Tajske Čang Maj, ni bilo žrtev ali gmotne škode.

Avstrijka Martina Gusel, ki je v teh dneh tam na dopustu, pa je poročala o bolj zapletenih razmerah v Bangkoku. Tla so se stresla, ko se je premikala po tajski prestolnici z avtobusom in ni začutila ničesar. Dve Tajki pa sta ji kmalu zatem dejali, da so njuna družbena omrežja »dobesedno preplavljena« z novicami o potresu. Življenje je sprva, ob seveda prvih zaskrbljujočih poročilih, potekalo skoraj normalno.

Predstava v Kraljevem gledališču, katere se je Gusel udeležila v popoldanskih urah, pa so po četrt ure prekinili zaradi nevarnosti popotresnih sunkov. Predvsem turisti v tem trenutku še niso bili na tekočem glede dogajanja in so se oddaljili relativno mirno. »Presenetilo nas je, ko so poslali vse ven,« je še dejala.