Premier Draghi prispel v Palmanovo

Predsednik italijanske vlade Mario Draghi je zgodaj popoldne prispel v Palmanovo, kjer bo obiskal deželni sedež civilne zaščite. Srečal se bo s prostovoljci civilne zaščite, ki bodo odpotovali na ukrajinsko mejo, kjer bodo nudili pomoč vojnim beguncem. Sedež v Palmanovi je med drugim postal vsedržavni zbirni center civilne zaščite, kjer so zbrana prevozna sredstva in zdravstvena pomoč iz vse Italije, ki so namenjena v Ukrajino.

Premierja Draghija sta sprejela predsednik FJK in konference dežel Massimiliano Fedriga ter podpredsednik FJK in pristojni za civilno zaščito Riccardo Riccardi.