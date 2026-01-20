Premierja Danske in Grenlandije za odločen odziv v primeru eskalacije groženj ZDA

Danska premierka Mette Frederiksen se je danes zavzela za odziv Evrope v morebitni trgovinski vojni proti ZDA, potem ko je predsednik Donald Trump okrepil težnje po prevzemu Grenlandije in več evropskim državam zagrozil z uvedbo carin. Grenlandski premier Jens Frederik Nielsen pa je dejal, da morajo biti pripravljeni na vse scenarije. »Če bo katera koli država začela trgovinsko vojno proti nam, česar resnično ne priporočam, se bomo kot Evropa seveda morali odzvati. To preprosto moramo storiti,« je Frederiksen povedala v nagovoru v danskem parlamentu.

Ob tem je poudarila, da Evropa in Danska nista nikoli »iskali konflikta«, najhujše pa po njenih besedah morda šele prihaja. Njene besede sledijo zaostrovanju napetosti med Evropo in ZDA, potem ko je Trump v zadnjih dneh večkrat izrazil namero po priključitvi Grenlandije, ki kot avtonomno ozemlje spada pod Dansko, pri čemer ni izključil niti uporabe sile.

Več evropskim državam, ki so kot prve napotile manjše število vojakov na Grenlandijo, je minuli konec tedna zagrozil s postopno uvedbo carin v višini do 25 odstotkov, dokler ZDA ne bodo kupile arktičnega otoka, v ponedeljek pa je dodal, da evropski voditelji po njegovem mnenju ne bodo pretirano nasprotovali ameriškemu nakupu Grenlandije.

Trump se pri težnjah po prevzemu Grenlandije sklicuje na domnevne varnostne grožnje s strani Rusije in Kitajske, pri čemer mu očitno ne zadostujejo še vedno veljavni dogovori z Dansko, s katerimi so si Američani med drugo svetovno vojno in po njej zagotovili pravico do vojaške prisotnosti na otoku. »Lahko se pogajamo o vsem, kar je politično, vključno z varnostjo, naložbami in gospodarstvom, vendar pa se ne moremo pogajati o naših najosnovnejših vrednotah: suverenosti, identiteti naše države, naših mejah in naši demokraciji,« je danes še dejala Frederiksen.

Grenlandski premier Nielsen pa je povedal, da se mu vojaški napad na Grenlandijo s strani ZDA ne zdi verjeten, vendar ničesar ne gre izključiti, pri čemer se je skliceval tudi na Trumpove besede. »Zato moramo biti pripravljeni na vse možnosti, pri čemer poudarjam: Grenlandija je članica zveze Nato in če bi prišlo do eskalacije, bi to imelo posledice za ves svet,« je dodal.