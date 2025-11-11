Prenos elektrike med Italijo in Slovenijo bodo nadgradili

Električni mrk, ki je aprila letos spravil na kolena Iberski polotok, se na našem koncu ne more zgoditi. V to je prepričan Aleksander Mervar, direktor podjetja Eles, sistemskega operaterja prenosnega električnega omrežja v Sloveniji. Med razlogi za to, da lahko odmislimo strah pred ponovitvijo katastrofalnega španskega scenarija na meji med Slovenijo in Italijo, Mervar navaja ustrezno povezanost elektroenergetskih sistemov med državama, ki pa zaradi trenutnega prenosa visokih tokov potrebuje nadgradnjo.

V ta namen sta včeraj v Divači podjetje Eles in italijanski operater Terna podpisala pogodbo o projektu, v okviru katerega bodo nadgradili dva daljnovoda (Divača–Redipulja in Divača–Padriče), ki povezujeta omrežji v državah. Projekt je vreden 250 milijonov evrov, zaključen pa naj bi bil predvidoma leta 2031.

»S to investicijo bomo okrepili slovensko prenosno omrežje in omogočili večje komercialne pretoke tako iz Slovenije v Italijo kot obratno,« je na včerajšnji novinarski konferenci ob podpisu pogodbe dejal Mervar. Poudaril je, da bo nadgradnja, v okviru katere bodo v Divači postavili novo enoto prečnega transformatorja in nadgradili obstoječe vodnike z naprednejšimi in bolj zmogljivimi, pomenilo večjo zanesljivost.

Na italijanski strani bodo po besedah Enrica Marie Carlinija, vodje načrtovanja elektroenergetskega sistema in dovoljenj v skupini Terna, nadgradili obstoječo povezavo 220 kV Padriče-Redipulja ter postajo v Redipulji z vgradnjo novega prečnega transformatorja v italijanski notranjosti. Ta bo ključen za obvladovanje notranjih pretokov moči.

Z načrtovanimi ukrepi bosta družbi povečali meddržavno prenosno zmogljivost za dodatnih 600 megavatov, kar pomeni več kot 50-odstotno povečanje fizične prenosne zmogljivosti med Slovenijo in Italijo.

