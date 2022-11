Preprečila sta odhod vlaka

Policisti iz Pordenona so ovadili na prostosti 19-letnega in 28-letnega moškega, oba sta italijanska državljana, ki sta v torek, 15. novembra s svojim početjem preprečila, da bi vlak pravočasno odpeljal s pordenonske postaje. Pod močnim vplivom alkohola sta nadlegovala ostale potnike, zato je sprevodnik poklical na interventno številko 112. Policistom, ki so posredovali, sta se upirala in jim nista nudila zahtevanih osebnih podatkov. Poleg tega nista upoštevala ukaza, naj izstopita. Ko sta jim vendarle prisluhnila, sta šla po kolesi, ki sta ju pustila pred železniško postajo in po nahrbtnik, ki je bil v stranišču. Policisti so ugotovili, da sta obe kolesi ukradeni, v nahbrtniku pa našli plen tatvine, ki je bila storjena malo prej v nekem supermarketu. Njun položaj se je tako še poslabšal. Policisti so ukradene predmete vrnili lastniku in iščejo lastnika obeh koles.

Ob ovadbi so pristojne oblasti zanju odredili prisilen umik iz Pordenona in prepoved vračanja.