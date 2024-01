Prespala sta še eno noč v bivaku, ker ju je presenetilo slabo vreme

Gorski reševalci postaje Na Žlebeh in reševalci finančne policije so včeraj na območju Doline Zajzere iskali dva tržaška pohodnika, stara okrog 35 let, za katerimi so se izgubile sledi. Presenetilo ju je slabo vreme in sta se odločila, da se bosta v bivaku Battaglione Gemona po prvi noči nenapovedano prespala še eno noč, pri čemer pa nista uspela obvestiti svojcev, ker ni bilo telefonskega omrežja. Ravno njuni sorodniki so tako poklicali na pomoč in je za njima včeraj stekla iskalna akcija, pri kateri je sodelovalo šest reševalcev in je odletel helikopter civlne zaščite. Akcija se je kmalu srečno zaključila, saj sta Tržačana včeraj dopoldne vendarle uspela obvestiti starše in sta v dobrem zdravstvenem stanju prispela do avtomobila.