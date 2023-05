Prevrnila se je prikolica tovornjaka

Na novogoriški policijski upravi so ob 8. uri prejeli obvestilo, da se je na regionalni cesti pri kampu Lijak na območju Šmihela na vozišče prevrnila prikolica tovornjaka. Kot je za Primorske novice pojasnil Dean Božnik iz PU Nova Gorica, je bilo tovorno vozilo hrvaških registrskih oznak, ki ga je vozil 39-voznik, pred tem parkirano na tamkajšnjem avtobusnem postajališču. Na kraj so odhiteli tako policisti kot gasilci, ki so preprečili, da bi prevrnjeno prikolico zanašalo po vozišču, niso pa je mogli takoj dvigniti, saj vremenske razmere tega niso dopuščale.

Več prijav preglavic zaradi močnega vetra, ki so terjale posredovanje gasilcev, so zabeležili tudi na območju Ajdovščine in Nove Gorice, poročajo Primorske novice. Med drugim je v bližini Petrolovega bencinskega servisa na Ajševici voznik prijavil, da mu je med vožnjo na vozilo padla večja veja in povzročila materialno škodo. Že ponoči je v Ajdovščini na parkirano vozilo padlo drevo, ki do ga gasilci požagali in odstranili.

Porušeno drevo je pristalo tudi na vozišču na cestnem odseku Črniče-Osek in oviralo promet. Podobno se je zgodilo tudi na območju Kozaršč in mosta na Soči na Tolminskem.

Zaradi močne burje je na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Za takšna vozila, težka do osem ton, pa velja prepoved prometa na regionalni cesti Vipava - Ajdovščina - Selo - Ajševica - Vogrsko.

Primorska avtocesta je zaprta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani. Zaprt je tudi uvoz Kastelec proti Ljubljani. Obvoz je po regionalni cesti. Zaradi močnega vetra je v Luki Koper zaprt kontejnerski terminal.