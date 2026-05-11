Pri Gorjanskem se je huje poškodoval 66-letni kolesar iz Trsta

Koprski policisti so v soboto ob 11. uri posredovali pri Gorjanskem, od koder so jih obvestili o prometni nesreči, v kateri sta bila udeležena avtomobil in kolesar. Na mestu so ugotovili, da je 49-letni voznik avtomobila, ki je iz Italije peljal proti Gorjanskem, prehiteval kolono kolesarjev in oplazil 66-letnega kolesarja iz Trsta. Ker ni peljal na zadostni bočni razdalji, ga je zadel z desnim vzvratnim ogledalom, pri čemer je kolesar padel in se huje poškodoval. Reševalci so ga odpeljali v SB Šempeter. Za povzročitelja bodo podali kazensko ovadbo zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.