Pri Lokalni akcijski skupini Kras zadovoljni z opravljenim delom

Ob zaključku leta so pri Lokalni akcijski skupini (LAS) Kras z opravljenim delom zadovoljni. »Podpisali smo pismo o nameri za ustanovitev čezmejnega EZTS Kras-Carso, s projektom Interreg smo s pomočjo partnerjev začrtali kolesarsko pot, ki združuje Italijo in Slovenijo skozi Kras, Interreg programi pa nas nasploh vse bolj zaznamujejo v zadnjih letih,« je na predstavitvi letošnjih dejavnosti LAS Kras, ki je bila včeraj v tržaški kavarni San Marco, povedal predsednik David Pizziga. Spomnil je še, da so za poživitev pokrite tržnice v Ulici Carducci ravnokar izpeljali sejem kakovostne hrane Farmer & Artist. Poudaril je, da se je LAS Kras tudi ob tem dogodku zavzel za zaščito krajevnih tradicij in biotske raznovrstnosti, tako kot narekujejo načela po vsem svetu razširjene organizacije Slow Food.

Skupno je bil LAS Kras v letu, ki se bliža zaključku, uspešen na petih razpisih v sklopu Programa Interreg Italija - Slovenija. Za projekte, ki jih je predstavil, si je zagotovil več kot milijon evrov. V kavarni San Marco so zaključene razpise in strategijo za prihodnost predstavili člani akcijske skupine Robi Jakomin, Aleš Pernarčič in Gregor Vizintin. Dejavnosti, ki so jih priredili v poletnih mesecih, je orisala zunanja svetovalka Alice Noel Fabi.

Že pa je postavljena tudi nova strategija za daljše obdobje, v sklopu katere bodo do leta 2028 objavili več razpisov v vrednosti 2,2 milijona evrov, so napovedali. Prvi razpis bodo objavili pred koncem leta in je namenjen investicijam v kmetijstvo ter agroživilstvo. Zvišali bodo tudi finančno kritje. Drugega pa bodo objavili v prvih mesecih prihodnjega leta in bo namenjen turističnim nastanitvam.