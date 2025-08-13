Pri Peršmanu sum zlorabe položaja

Po kazenski ovadbi, ki jo je zaradi policijske racije na antifašističnem taboru Kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju (KSŠŠD) na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem konec julija vložil odvetnik Rudi Vouk, je avstrijsko državno tožilstvo v Gradcu sprožilo preiskavo zaradi suma zlorabe položaja, je včeraj poročala avstrijska tiskovna agencija APA.

Preiskava poteka zaradi suma zlorabe položaja proti znanemu osumljencu in neznanim storilcem, je za avstrijsko tiskovno agencijo pojasnil tiskovni predstavnik tožilstva. Vsebinske odločitve v postopku še niso bile sprejete, so navedli na tožilstvu.

Koroški odvetnik Rudi Vouk, ki so ga med policijsko racijo 27. julija poklicali organizatorji in udeleženci tabora, je opozoril, da je šlo za nesorazmerno ukrepanje. Kazensko ovadbo je konec julija vložil proti policiji s ciljem razjasnitve dogajanja. Kot je pojasnil, odgovornim med drugim očita nesorazmerno ukrepanje, zlorabo javnih sredstev pri tako obsežni akciji ter kršenje zakona o narodnih skupnostnih, saj da so ljudi pridržali samo zato, ker so zahtevali postopek v slovenščini.