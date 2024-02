Pri Postojni večje izlitje gnojevke

Operativno komunikacijski center Policijske uprave Koper je bil v nedeljo okrog 18. ure obveščen o izlitju večje količine gnojevke na območju Studenca pri Postojni.

Policijske in kriminalisti so z ogledom kraja ugotovili, da je iz večjega betonskega zbiralnika v okolje iztekla večja količina gnojevke. Včeraj je bil na kraju opravljen ogled, na širšem območju razlitja pa odvzeti vzorci vode in zemljine, ki bodo v nadaljevanju predmet forenzičnih preiskav.

Policija vozi predkazenski postopek zaradi suma storitve uradno pregonjljivega kaznivega dejanja obremenjevanje in uničevanje okolja ter povzročitev splošne nevarnosti pri gradbeni dejavnosti.

Policija v tej zvezi sodeluje tudi z različnimi inšpekcijskimi službami in regijskim štabom civilne zaščite, ki izvaja nujne ukrepe za preprečevanje nadaljnega onesnaženja okolja in voda. O ugotovitvah kriminalistične preiskave bo obveščeno Okrožno državno tožilstvo v Kopru, so sporočili iz koprske policijske uprave.

Onesnaženje zaradi izlitja gnojnice, do katerega je prišlo na kmetijskem obratu v Studencu pri Postojni, se počasi pomika proti reki Pivki in Postojnski jami. Kot je za STA povedal predsednik Ribiške družine Postojna Martin Miklavec, je poleg v celoti onesnaženega potoka Korotan onesnažena še struga reke Nanoščice v dolžini štiri kilometre.

V potoku Korotan je onesnaženje pomorilo ves živelj, za Nanoščico pa v ribiški družini še ne znajo povedati, saj je voda zelo mrzla in se ribe zato držijo pri dnu struge. Več bo jasnega v naslednjih dneh, sedaj pa lahko le nadzirajo dogajanje in pobirajo poginule ribe.

Na Inštitutu za raziskovanje krasa, ki opravlja meritve v reki Pivki pred Postojnsko jamo, pričakujejo, da bo onesnaženje jamski sistem doseglo v roku dneva ali dveh. Kot je danes za STA povedal mikrobiolog Janez Mulec, onesnaženja žal ne morejo preprečiti, dobrodošle pa bodo obilnejše padavine, ki ga bodo razredčile.