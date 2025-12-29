Pri Premarjagu umrl motorist

Danes popoldne, okoli 16. ure, se je na pokrajinski cesti 48 v občini Premarjag (Premariacco) v bližini Čedada zgodila tragična prometna nesreča, v kateri je ugasnilo življenje 54-letnega motorista.

Po prvih podatkih sta bila v nesreči udeležena avtomobil in motorno kolo. Do trčenja je prišlo iz razlogov, ki jih varnostni organi še preiskujejo. Silovitost udarca je bila za motorista usodna; po trku je odletel več metrov stran. Kljub hitremu posredovanju zdravstvenega osebja in dolgotrajnim poskusom oživljanja, so bile poškodbe za 54-letnika kitajskega rodu, prehude. Zdravniki so lahko le potrdili njegovo smrt.

Za volanom osebnega vozila je bila 22-letna domačinka iz Podutane. Mlada voznica v nesreči ni bila fizično poškodovana, vendar je bila zaradi dogodka v hudem šoku. Poleg reševalcev so na kraju posredovali tudi gasilci, ki so zavarovali območje, in policisti, ki opravljajo ogled kraja nesreče, da bi ugotovili natančne okoliščine tragičnega dogodka.