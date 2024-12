Seizmografi državne slovenske mreže potresnih opazovalnic so danes ponoči ob 3.37 zabeležili potres z magnitudo 3,5 v bližini Škofje Loke. Po prvih podatkih so potres občutili prebivalci cele Slovenije, je na spletni strani navedla Agencija RS za okolje (Arso). Občutili pa so ga med drugimi kraji tudi v Furlaniji-Julijski krajini.

Žarišče potresa je bilo 8 kilometrov jugozahodno od Škofje Loke. Intenziteta potresa ni presegla 5. stopnje po evropski potresni lestvici, je navedel Arso.