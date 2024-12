»Pri tolmačenju stroj zaenkrat še ne more nadomestiti človeka«

Pestremu življenjepisu je Goričanka Katja Voncina, prevajalka in tolmačica z odličnim znanjem štirih jezikov ter lektorica za italijanski jezik na dunajski univerzi, nedavno dodala presenetljiv uspeh. Prejela je književno nagrado Caterine Percoto za kratko zgodbo, napisano s pomočjo umetne inteligence. Prihodnost, ki jo bodo krojili stroji, je bila sicer le ena od tem pogovora v goriški kavarni.

Kje preživite večino svojega časa?

Na Dunaju.

Se tam res tako lepo živi, kot kažejo razvrstitve mest po kakovosti življenja?

Da, ker v bistvu vse deluje. Javni prevoz je tak, da avta ne potrebujem. Zdravstvena oskrba je zelo kakovostna. Kulturna ponudba je zelo bogata. Se pa poznata inflacija in recesija. Mesto postaja vedno dražje, najemnine se višajo in ljudje so nejevoljni. Dunajčani se zato selijo iz mesta, v mesto pa prihajajo priseljenci iz vseh evropskih držav in držav ostalega sveta.

Kakšna se vam zato ob vračanju z Dunaja zdi Gorica?

Malo me zaboli, da je toliko trgovin, ki sem jih poznala kot otrok, zaprtih. Se mi pa zdi, da mesto postaja vedno lepše, bolj urejeno. Zato mi je žal, da je toliko hiš in stanovanj na prodaj. Ljudje tu večinoma samo prespijo, mesta ne živijo.

Kaj pa je za vas Trst?

Mesto, kjer sem pet let obiskovala univerzo, a ga vzljubila šele kasneje, ko sem očitno prebolela travmo zelo napornega študija. Vsako poletje se vsaj za teden vrnem v Trst. Najem se rib in po vsem času, preživetem ob Donavi, se mi Barkovlje zdijo kot Karibi.

Bo najboljše knjige še pisal človek?​

Po mojem ja. Lahko se navežem na temo svoje doktorske disertacije. Raziskujem, ali bo avtomatično prevajanje govorjenega besedila uspelo zadovoljiti zahteve človeškega tolmačenja.

In odgovor je ...?

Zaenkrat ne. Stroj lahko relativno dobro prevaja pisana besedila, pri tolmačenju pa je bistveno vedeti, kam govorec cilja s svojimi besedami.

A obstaja možnost, da nas je umetna inteligenca že pretentala in da smo že brali knjigo, ki je ni napisal človek?

Gotovo nas je umetna inteligenca že prevarala. Veliko ljudi naseda fotografijam na družbenih omrežjih, krožijo videoposnetki, ki jih je zelo težko razlikovati od avtentičnih. Enako je z besedili.

Vas to skrbi?

Me, čeprav v moji utopični viziji prihodnosti človek in stroj sodelujeta in ustvarjata lepe stvari.