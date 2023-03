Pri Topolcu umrl 26-letni motorist, sopotnica hudo poškodovana

Koprski policisti so včeraj malo po 13.30 posredovali na cesti Topolc - Ribnica, kjer se je pripetila smrtna prometna nesreča. Motorist je iz še nepojasnjenih vzrokov zapeljal s ceste in trčil v prometni znak, pri čemer je utrpel hude poškodbe in je bil na kraju mrtev. Njegova 26-letna sopotnica se je hudo poškodovala in so jo reševalci odpeljali v ljubljanski klinični center.

Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče policisti pozivajo očividce, ki bi karkoli vedeli o nesreči, da to sporočijo na številko 113 ali 080 1200.