Pri Ukvah tihotapil štiri ljudi

Finančni policisti iz Tolmeča so pri cestninski postaji Ukve, v bližini meje z Avstrijo, aretirali 25-letnega državljana Albanije, ki je v avtomobilu z albansko registrsko tablico prevažal štiri rojake, ki so v Italijo prišli na neregularen način. Od štirih potnikov v vozilu sta le dva razpolagala z veljavnim potnim listom. Nedaleč od kraja, kjer so ustavili avtomobil, pa so našli potna lista ostalih dveh potnikov. Albanska državljana sta dokumenta namreč odvrgla skozi okno, ko sta opazila patruljo finančne policije.

Finančni policisti so kaj kmalu ugotovili, da so štirim potnikom v avtomobilu prepoved vstopa na državno ozemlje že odredile Francija, Italija, in Madžarska. Nekaterim izmed potnikov pa so na mejnih prehodih s Srbijo in Madžarsko prav tako prepovedali vstop v državo. Od potnikov pa so še izvedeli, koliko so ti za prevoz do Italije plačali vozniku. Slednjega so finančni policisti aretirali zaradi osumljen je tihotapljenja ljudi čez mejo. Moškega so odvedli v zapor v Videm, kjer ostaja v priporu, njegov avtomobil pa zasegli.