Pri Vajontu bi želeli hidroelektrarno

V Furlaniji - Julijski krajini in Venetu odmeva včerajšnja vest, ki so jo objavili tako krajevni kot državni mediji, da se na območju jeza Vajont načrtuje gradnja manjše hidroelektrarne, ki bi za proizvajanje električne energije koristila vodo potoka Vajont v bližini jeza, ki je nema priča tragedije iz leta 1963, ko je plaz, ki se je utrgal z bližnje gore Toc, zgrmel v umetno jezero in povzročil val, ki je prizadel najprej bližnja kraja Erto in Casso, zatem pa Longarone in povzročil skoraj dva tisoč smrtnih žrtev.

Načrt si je zamislila družba Welly Red iz Sacileja, ki je dokumentacijo decembra lani posredovala deželi FJK. Vodo potoka Vajont, ki iz preostanka umetnega jezera, ki ga plaz iz leta 1963 ni zasul, že zdaj teče po podzemnih ceveh, bi malo pred izlivom v soteski v bližini jeza preusmerili v navpično cev, kjer bi voda imela padec 120 metrov. Šla bi skozi sistem turbin, na koncu pa bi se spet izlila v strugo potoka, ki se potem izliva v reko Piavo. Hidroelektrarne se dejansko sploh ne bi videlo, saj bi celoten sistem uredili v skali soteske potoka. Nominalna jakost obrata bi znašala 1,8 megavata, letno pa bi proizvajal dobrih 13 gigavatnih ur. Gradnja bi stala 12 milijonov evrov, obrat pa bi na leto ustvarjal prihodek v višini okoli 1,6 milijona evrov.Zdaj bo na deželi FJK, na ozemlju katere se nahajajo tako jez kot kraja Erto in Casso in kjer bi delovala tudi elektrarna, da presodi o morebitnem vplivu na okolje oz. ali je mogoče tak obrat sploh zgraditi na tamkajšnjem območju. Čeprav na kraju samem načrtovalci niso ugotovili krajinskih oz. hidrogeoloških omejitev, pa se lokacija nahaja v neposredni bližini drugih območij z omejitvami Natura 2000 oz. nedaleč od Deželnega parka furlanskih Dolomitov.