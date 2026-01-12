Pričenja se vpis v vrtce in šole

S koncem božičnih in novoletnih počitnic je v Italiji spet napočil čas za vpisovanje v otroške vrtce in šole vseh stopenj za prihodnje šolsko leto 2026/2027. Možnost vpisovanja bo letos potekala od torka, 13. januarja, od 8. ure dalje do prihodnje sobote, 14. februarja, do 20. ure in bo – kot običajno z nekaterimi izjemami – možno v glavnem po spletu preko t. i. enotne platforme italijanskega ministrstva za izobraževanje, ki nudi tudi informacije oziroma pomoč pri izbiranju šole ali učne smeri. Pri tem je letos na voljo tudi nova digitalna storitev What’s Next: l’orientamento nel Metaverso, katere namen je na inovativen način usmerjati dijake in njihove družine pri izbiri učnih smeri v okviru drugostopenjske oz. višje srednje šole.

Dostop do enotne platforme je mogoč s sistemom digitalne identitete Spid, elektronsko osebno izkaznico Cie, državno kartico storitev Cns ali s sistemom elektronske identitete eIDAS. Ob vpisu starši oz. skrbniki učenca ali dijaka nudijo osnovne informacije otroka, kot so davčna koda, ime in priimek, datum rojstva, stalno bivališče idr., in opravijo izbiro na podlagi vzgojno-izobraževalne ponudbe šole, pri čemer šole nudijo tudi pomoč družinam, ki ne razpolagajo z računalnikom. Možen je vpis le na eno izbrano šolo, kot alternativi pa družine lahko označijo še največ dve drugi šoli.

Ob vpisu morajo družine po potrditvi sprejema prošnje pred začetkom šolskega leta 2026/2027 posredovati vso dokumentacijo, ki jo izbrana šola zahteva. V realnem času bodo na platformi Unica oz. preko elektronske pošte ali aplikacije IO tudi obveščene o stanju prošnje. Družine, ki so se odločile, da njihovi otroci ne bodo obiskovali katoliškega verouka, bodo med 25. majem in 30. junijem morale sporočiti izbire glede alternativnih dejavnosti.