Prihajata vremenski fronti, prve padavine ponekod že v petek

Znotraj višinske doline z nekoliko hladnejšim in občutno bolj vlažnim zrakom, ki se poglablja nad zahodnim Sredozemljem, bosta v prihodnjih dneh naše kraje dosegla dva sekundarna ciklona z vremenskima frontama. Prva bo vplivala na vreme pri nas v noči na soboto in predvsem v soboto zjutraj, druga pa v noči na nedeljo in pretežno v nedeljo dopoldne. Dotlej bo danes in jutri do poznih popoldanskih ur povečini prevladovalo stanovitno vreme. Jutri čez dan se bosta odstotek vlage in oblačnost povečala.

Temperature so se medtem že zvišale in priteka tudi bolj vlažen zrak.

Jutri proti večeru se bodo ponekod že pojavljale prve rahle padavine. V noči na soboto in v soboto zjutraj se bodo padavine ponekod nekoliko okrepile in bodo pogostejše. V soboto čez dan bodo povečini oslabele in ponehale. Tu pa tam pa bo lahko še padla kakšna kaplja dežja. V gorah bo snežilo.

V noči na nedeljo in v nedeljo dopoldne se bodo spet začele pojavljati padavine, ki bodo, kot kaže, nekoliko vztrajnejše in močnejše. Meja sneženja bo na nadmorski višini okrog 1000 metrov. Zapihala bo burja.

V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme z razjasnitvami.