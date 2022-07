Prihodnji teden bodo začeli odstranjevati žico na meji

Slovenska vojska bo z odstranjevanjem žice na meji začela v drugi polovici naslednjega tedna, je povedala notranja ministrica Tatjana Bobnar. Ograja je bila postavljena kot začasen instrument, je ocenila, in dodala, da so migracije del sodobnih družb, zato je najučinkovitejša migracijska politika zagotavljanje varnih in zakonitih migracij. Odstranitev ograje na meji in hitri in učinkoviti azilni postopki za vse, ki so upravičeni do mednarodne zaščite, so ena od prednostnih nalog vlade, je menila. Nesprejemljivo je, da postane ograja trajen element migracijske politike, saj migracije niso krizne po sebi, ampak so stalnost sodobnih družb, je opozorila.

Na ministrstvu za notranje zadeve so pripravili načrt odstranjevanja ograje na meji, s katerim se je danes seznanila vlada in sprejela sklep, da bo Slovenska vojska v drugi polovici naslednjega tedna začela odstranjevati žično ograjo na meji s Hrvaško. Po predvidevanjih vojske naj bi dnevno odstranili do 200 metrov žice, odstranjevanje pa naj bi bilo tako končano v 150 delovnih dneh, je dejala ministrica.