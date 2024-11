Prihodnji teden pestro vremensko dogajanje, marsikje tudi sneg do nižin

Obdobje stanovitnega vremena se bo jutri (v soboto) zaključilo. Anticiklon, ki se je dalj časa zadrževal nad nami, bo popuščal pred obsežno višinsko dolino z zalogajem hladnega severnega zraka, ki se bo v začetku in sredi prihodnjega tedna poglabljala nad severnim Sredozemljem. V sredo bo, kot kaže, naše kraje prešla izrazita hladna vremenska fronta, ob kateri se bo meja sneženja v drugem delu poslabšanja, predvidoma v noči na četrtek, marsikje lahko spustila do nižin. Za njo pa naj bi se nekaj dni nadaljevalo razmeroma hladno vreme in naj bi se verjetno še enkrat pojavile padavine.

Od nedelje do vključno torka bodo dnevi minevali v znamenju poglabljanja višinske doline. Od zahoda bo proti nam pritekal bolj vlažen in malo toplejši zrak.

Jutri (sobota) bo še prevladovalo sončno vreme, nočne temperature bodo še razmeroma nizke, čez dan pa bo še nekoliko topleje kot danes.

V nedeljo bo spremenljivo ali oblačno, mestoma niso izključene občasne padavine, lahko tudi v obliki rosenja.

V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno in suho, v torek se bo oblačnost zgostila. Mestoma bodo možne rahle krajevne padavine, lahko tudi v obliki rosenja.

V sredo bo, kot kaže, naše kraje dosegla izrazita hladna vremenska fronta in bo na zavetrni strani Alp nastal prizemni ciklon. Čez dan se bodo začele pojavljati padavine. Sprva bo v gorah snežilo, drugod pa rahlo deževalo. Popoldne ali zvečer bo zapihala burja in bo začel pritekati občutno hladnejši zrak. Padavine se bodo okrepile. Meja sneženja se bo spuščala. V noči na četrtek je po zdajšnjih izračunih možno, da se bo proti koncu padavin dež spremenil v sneg tudi po nižinah Slovenije, pobelilo pa naj bi lahko tudi najvišje predele Kraške planote.

V četrtek se bo po odhodu vremenske fronte vreme izboljšalo in ponekod verjetno vsaj delno razjasnilo. Še vedno pa bo hladno.

V petek se bo predvidoma vreme spet poslabšalo in se bo sprva nad nami še zadrževal hladen zrak, nato pa kaže na otoplitev.