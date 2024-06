Prihodnji teden spet (zelo) nestanovitno vreme

Z okrepitvijo anticiklona se je danes vremenska slika povečini umirila. Posamezne plohe in nevihte bodo od danes do vključno nedelje nastajale predvsem v popoldanskih urah v severnih goratih predelih ter še ponekod v nižinah, toda bodo manj verjetne in pogoste kot v preteklih dneh. Prevladovalo bo sončno vreme, iz dneva v dan bo topleje. Najvišje dnevne temperature se bodo zlasti na Goriškem od petka približale 30 stopinjam Celzija. Kakšno stopinjo Celzija manj bodo namerili ob morju, kjer bo v dnevnih urah povečini pihal morski veter.

Od ponedeljka bo na vreme pri na vplivala višinska dolina s hladnejšim zrakom, ki se bo več dni zadrževala nad severnoevropskimi državami in bo obrobno segala do južnega Sredozemlja. Ob njej bodo pri nas prevladovali južni tokovi, ki bodo vsaj občasno, kaže pa, da lahko kar pogosto, prinašali bolj vlažen in nestanoviten zrak. Od ponedeljka bo več dni prevladovala podobna vremenska slika kot v minulih dneh, se pravi, da v znamenju spremenljivosti in občasne nestanovitnosti. Od ponedeljka do petka bo več jasnine v dopoldanskih urah, medtem ko bo zlasti v popoldanskih urah nastajala spremenljiva oblačnost in se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo najpogostejše v severnih goratih predelih, nekaj več sončnega vremena pa bo predvidoma ob morju. Največ dežja bo, kot kaže, padlo med četrtkom in petkom, ko naj bi naše kraje prešla vremenska fronta. Ob koncu prihodnjega tedna kaže na prehodno umiritev vremena.

Temperature bodo od ponedeljka po otoplitvi v tem koncu tedna spet več dni nekoliko nižje.