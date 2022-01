Priloga 7 v Sloveniji izbrala družino Grk

Dvajsetletnica uvedbe evra je nosilna tema v zadnji številki tedenske priloge 7 dnevnika Corriere della Sera. Novinarka Mara Gergolet (doma je iz Doberdoba) je intervjuvala Romana Prodija, nekdanjega predsednika italijanske vlade, ki kot predsednik Evropske komisije ima velike zasluge za evro in za širitev EU na države srednje in vzhodne Evrope, začenši s Slovenijo. Prodi se v intervjuju spominja goriško-novogoriške proslave ob padcu meje med Italijo in Slovenijo.

Uredništvo 7 je prilogo obogatilo s krajšimi življenjskimi zgodbami mlajših družin iz držav članic EU, ki so prevzele skupno evropsko valuto. V Sloveniji (evro je prevzela leta 2007) so izbrali družino Grk, ki se preživlja s skupnim mesečnim dohodkom 4 tisoč evrov. Ana Grk (44 let) je arhitektka, njen enako stari mož Peter pa diplomat, zaposlen na ministrstvu za zunanje zadeve, kjer se med drugim ukvarja s prirejanjem Blejskega foruma. Na fotografiji na domu v Ljubljani sta še 4-letni Matija in 7-letni Ivan. Družina Grk je živela na Danskem, Bruslju in v New Yorku, zadnjih sedem let pa v slovenski prestolnici.

Družina Grk živi v lastnem stanovanju, mesečno za hrano porabi 280 evrov, za obleke 200 evrov, za avtomobil in motor 100 evrov, za športno dejavnost 200 evrov ter za otroka 600 evrov, beremo v prlogi 7. Temu je treba dodati še 20 evrov za zdravniške stroške ter 30 evrov za kino. V družini so vsi cepljeni proti koronavirusu.