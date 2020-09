Priložnost za Italijane, da spoznajo Rab

Projekt ohranjanja spomina na internacijo Slovencev, Hrvatov in Judov v italijanskem koncentracijskem taborišče na Rabu je bogatejši za video pripoved v petih jezikih. Premierno je bila predstavljena ob 77. obletnici osvoboditve taborišča, ko sta kraj spomina in pokopališče rabskih internirancev v začetku septembra obiskala predsednika Hrvaške in Slovenije, Zoran Milanović in Borut Pahor. Na isti dan sta se predsednika v rabski mestni knjižnici udeležila tudi odprtja razstave Zadnji pričevalci o spominih internirancev italijanskih fašističnih taborišč, ki je sad večletnega raziskovalnega dela novinarke Saše Petejan, fotografinje Mance Juvan in zgodovinarke Urške Strle.

Video pripoved o taborišču na Rabu je dostopna v petih jezikih. Vsaka različica - hrvaška,slovenska, italijanska, angleška in nemška - ima svojo kodo, dostopno samo na lokacijah, ki jih obiščemo v živo, kot sta spominski kompleks v Kamporju ali razstava. Za čim večjo dostopnost zgodovinskega spomina so video pripovedi tudi na spletni platformi Youtube. Pripoved je v hrvaški jezik prevedel Milan Rakovac, lektorirala Tihana Dežjot. Angleščino je zagotovila Manica Gašperšič, medtem ko je za nemščino poskrbela Urška P. Černe (lektorsko delo je opravil Jan Cernek). Italijanski prevod je delo Jerneja Ščeka, Irena Urbič pa je v hrvaščino prevedla besedila razstave, ki bo na ogled do 3. oktobra.