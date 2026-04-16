Primorski dnevnik bo danes na spletu miroval in jutri ne bo izšel

Tudi novinarke in novinarji Primorskega dnevnika se pridružujemo današnji stavki, ki jo je v Italiji oklical novinarski sindikat FNSI. Zato naš dnevnik jutri ne bo izšel in danes ne bomo objavljali svežih novic na spletu.

To je že tretji stavkovni dan v petih mesecih, potem ko je stavka bila že 28. novembra lani in 27. marca letos ob množični udeležbi kolegic in kolegov po vsej državi. Razlogi za stavko ostajajo isti: obnovitev kolektivne delovne pogodbe, ki je potekla že pred desetimi leti, v tem času pa se je kupna moč plač zmanjšala za kakih 20 odstotkov. Predvsem pa zagotovitev dostojnih delovnih in ekonomskih pogojev za mlade, ki vstopajo v svet novinarstva in bi morali biti deležni enakih jamstev kot starejši kolegi, ne pa nižjih plač, ki jih skušajo vsiliti založniki. Od zadnje stavke preteklega 27. marca žal ni prišlo do zbližanja stališč med italijansko zvezo založnikov časopisov FIEG in novinarskim sindikatom.

Med razlogi za stavko je tudi zahteva po jamstvih glede uporabe umetne inteligence, ki nikakor ne more nadomestiti novinarjev. Pri Primorskem dnevniku se tega zavedamo in skušamo vlagati v pomladitev kadra in tehnološko posodobitev, na kar žal negativno vpliva krčenje javnih sredstev, ki ga je bil časopis deležen. Ni pa povsod tako, kot opozarja novinarski sindikat FNSI, saj mnogi založniki ne vlagajo v svoja podjetja, mlajše kolege bi radi zaposlili na podlagi slabših pogojev in redno zaposlene nadomestili s slabo plačanimi zunanjimi sodelavci. Skratka, to je stavka za ohranitev dostojne prihodnosti novinarskega poklica, da bi bil tudi v bodoče privlačen za mladega človeka ter da novinarstvo spet pride v središče kulturnega in političnega življenja v državi. Ustrezna, tudi finančna, jamstva pa so predpogoj za ohranitev kakovostnega in svobodnega novinarstva, ki je eden izmed temeljev demokracije.

Sindikalni odbor novinark in novinarjev Primorskega dnevnika