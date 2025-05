Primorski dnevnik praznuje 80 let

Primorski dnevnik je v osvobojenem Trstu začel izhajati 13. maja 1945, le nekaj dni po izidu zadnje številke Partizanskega dnevnika. V torkovi številki bomo osemdesetletnici posvetili posebno prilogo z bogatimi vsebinami. Objavljamo posvetili nekdanjemu novinarju tega dnevnika Albinu Bubniču in fotoreporterju Mariu Magajni, ki sta ju napisala Dušan Kalc in Miroslav Košuta. Po nepozabnih Bubniču in Magajni bo v torek med krajšo slovesnostjo poimenovana tudi dvorana v drugem nadstropju sedeža Primorskega dnevnika v Trstu.

Martin Lissiach je ob tej priložnosti obiskal partizansko tiskarno Slovenija in o njej napisal reportažo. Aljoša Fonda prinaša pričevanji pokojnih Mire Božič Hreščak in Slavka Štoke, ki sta spremljala prve korake Primorskega dnevnika v osvobojenem Trstu. Marjan Kemperle je intervjuval Branka Vatovca, v Italiji poznanega astrologa, ki je v 60. letih prejšnjega stoletja za Primorski dnevnik pisal o kulturnem življu in pop kulturi v Rimu. Vprašal ga je med drugim, kaj dnevniku Slovencev v Italiji napovedujejo zvezde. Eva Skabar pa je med tukajšnjimi mladimi Slovenci poizvedovala, kakšen odnos imajo do tega dnevnika in kako ga berejo.