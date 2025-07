Prispevek za špetrski šolabus pod streho

Člani Deželne posvetovalne komisije za slovensko manjšino iz videmske pokrajine soglašajo s predlogom, da se iz sklada za razvoj ozemelj v videmski pokrajini, kjer je prisotna slovenska narodna skupnost, v okviru 21. člena zaščitnega zakona št. 38/2001 črpa 180.000 evrov, namenjenih nakupu novega šolskega avtobusa za prevoz otrok iz drugih občin Benečije in tudi Furlanije v dvojezično šolo v Špeter in tudi v poletna središča.

To svoje soglasje so v teh dneh sporočili deželnemu odborništvu za lokalno samoupravo in manjšinske jezike. Prispevek za špetrski šolabus je ostal nekoliko »v zraku«, potem ko so na zadnji seji komisije prejšnji teden dejansko porazdelili tako ostanke iz postavke desetih milijonov evrov za delovanje slovenskih ustanov in organizacij oz. za rabo slovenskega jezika v javni upravi kot nekatera sredstva iz 21. člena zaščitnega zakona.