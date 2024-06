Promocija talentov, inovacije in osvajanje kompetenc

V petek in soboto (28. in 29. junija) bo v Trstu v okviru letošnjega italijanskega predsedovanja skupini sedmih ekonomsko najbolj razvitih držav na svetu G7 potekal vrh ministrov za izobraževanje omenjene skupine. V Trstu tako pričakujejo ministre za izobraževanje Italije, Kanade, Francije, Nemčije, Velike Britanije, Japonske in ZDA, dalje evropsko komisarko za izobraževanje, predstavnike OECD, Unesco in Unicef ter Globalnega partnerstva za izobraževanje, pa tudi vodilne predstavnike Afriške unije, obenem bosta na vrhu sodelovala tudi ministra za izobraževanje Ukrajine in Brazilije, države, ki trenutno predseduje skupini G20. Vzporedno z ministrskim vrhom pa bo do nedelje v Lignanu potekal dogodek z naslovom YoungG7 for education (Mladi G7 za izobraževanje). Gre za novost, ki so si jo zamislili prav na italijanskem ministrstvu, kateremu bodo mladi udeleženci posredovali zaključke svojega zasedanja in predloge.

Kot so zapisali v sporočilu ministrstva za izobraževanje, bo tržaško srečanje potekalo na osnovi vizije, po kateri je šola oz. izobraževanje v središču skupne rasti in razvoja. Osredotočilo se bo namreč na potrebo po krepitvi sodelovanja za inovacije v izobraževalnih sistemih, da bodo tako mlade generacije lahko osvojile kompetence, ki so primerne za delovna tržišča prihodnosti s ciljem podpirati gospodarski in družbeni razvoj držav G7. To pomeni predvsem skrbeti za promocijo talentov s posebno pozornostjo do specifičnih potreb vsakega posameznega učenca oz. dijaka vključno s tistimi s posebnimi potrebami. Promocija talentov je ena od prioritet italijanskega predsedovanja skupini G7, druga prioriteta pa je spodbujanje inovativnega izobraževanja, ki naj bo v stanju zmanjšati razkorak med povpraševanjem in ponudbo kompetenc na trgu dela. V tem okviru bodo podprli pridobivanje široke palete znanj in spretnosti vključno s tistimi, ki so potrebne za soočenje z zelenim in digitalnim prehodom.

Z vizijo osvajanja kompetenc, da bodo mladi pripravljeni nastopiti na delovnih tržiščih prihodnosti, pa se ne strinja vrsta strank, sindikatov in organizacij, ki bodo 28. junija ob 18. uri na Trgu Libertà pred tržaško glavno železniško postajo priredili protestno manifestacijo proti vrhu G7 o izobraževanju. Organizatorji protesta so prepričani, da mora šola mladega človeka pripraviti na kritično gledanje na sedanjost, v nasprotju s tem pa je težnja držav skupine G7 podrediti šolo logiki gospodarstva oz. podjetij.