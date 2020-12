Prosto po Proustu z Majdo Širca

Majda Širca je po izobrazbi umetnostna zgodovinarka, po poklicu publicistka, novinarka in urednica na TV Slovenija – ob letošnji stoletnici uničenja Narodnega doma v Trstu je za umetniško-dokumentarni program posnela dokumentarec Požig. Skoraj 15 let je bila aktivna tudi v politiki in med letoma 2008–2011 opravljala funkcijo slovenske ministrice za kulturo. Svoje misli občasno zaupa blogu www.majdasirca.si.

Katera je vaša največja odlika?

Svoboda.

Katero odliko najbolj cenite pri moškem?

Širino.

Katero odliko najbolj cenite pri ženski?

Širino.

Katera je vaša največja šibkost?

Pretirano razumevanje drugega, ko tega ni vreden/vredna.

Kaj najraje počenjate?

Gledam filme.

Česa vas je najbolj strah?

Bolečine drugega.