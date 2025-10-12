Protestnikov proti tekmi Italija – Izrael dvakrat toliko kot gledalcev?

Videmski stadion, kjer se bosta v torek za uvrstitev na svetovno prvenstvo pomerili italijanska in izraelska nogometna reprezentanca, lahko sprejme dobrih 25.000 gledalcev. Število prodanih vstopnic za tekmo – po navedbah tiskovne agencije Ansa naj bi jih do včeraj prodali le kakih 5000, nabaviti jih je mogoče še do ponedeljka – daje misliti, da motivacija za spremljanje športnega dogodka, proti kateremu se je kritično opredelilo veliko organizacij, pa tudi posameznikov, med temi videmski župan Alberto Felice De Toni, ni na višku.

Precej višje številke je zaslediti v napovedih udeležbe na protestu, ki ga je proti tekmi sklical videmski Odbor za Palestino s še 350 organizacijami in ustanovami. Pričakujejo namreč 10.000 ljudi, poroča Ansa: za vsakega gledalca tekme po dva protestnika, torej. Da bi izrazili svoje nestrinjanje s sodelovanjem z Izraelom, se bodo v Videm pripeljali tudi iz drugih mest po Italiji, kar pomeni, da je protest dobil državno težo. Demonstracija bo ob 17.30 krenila s Trga republike v Vidmu, kar dva kilometra dolga trasa se bo vila po mestu vse do Prvomajskega trga. Organizatorji so za protest izbrali slogan Show Israel the red card (Pokažite Izraelu rdeč karton).