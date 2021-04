Prožnejša meja

Z današnjim dnem (ponedeljkom, 12. aprila) je po zaslugi sproščanja ukrepov nekoliko bolj prehodna tudi slovenska-italijanska meja, saj se je med drugim spremenil odlok, ki določa pogoje vstopa v Slovenijo.

Če prav tolmačimo odlok, naj bi danes odstranili pregrade, ki so jih konec marca postavili na maloobmejnih prehodih. Po novem je namreč zapisano, da je »prestop državne meje izven kontrolnih točk ... dovoljen samo državljanom Republike Slovenije in državljanom članic EU ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v občini RS, ki meji na Italijo, ter državljanom Italije in državljanom držav članic EU ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v administrativni enoti Italijanske republike, ki meji na Republiko Slovenijo.« Uradnega potrdila o tem, da bodo res odpravili pregrade na mejah, nam do sobotnega zaprtja redakcije ni uspelo dobiti. Poleg tega pa seveda obstajajo kontrolne točke kategorije »A« (v Vrtojbi, na Škofijah in pri Fernetičih), ki so odprte 24 ur dnevno ter kontrolne točke kategorije »B«, ki delujejo z omejenim urnikom: Kravi potok - Pesek (med 5. in 23. uro), Robič (med 5. in 23. uro, nedelja in prazniki zaprto), Predel (med 6. in 9. uro ter med 15. in 18. uro, nedelja in prazniki zaprto), Solkan (med 6. in 21. uro), Neblo (med 5. in 9. uro ter med 16. in 19. uro) in Rateče (med 6. in 21. uro).

Meje pa še vedno niso povsem odprte. Brez testa ali napotitve v karanteno lahko v Slovenijo vstopijo običajne izjeme (tovorni promet, osebe v tranzitu, diplomati, varnostni organi itd.), ki se jim (spet) dodajajo nove skupini ljudi. Po novem lahko mejo prosto prehajajo dvolastniki, učenci oziroma dijaki, ki še niso dopolnili 15 let (pred tem je izjema veljala za učence do 13. leta starosti) ter osebe, ki še niso dopolnile 15 let in mejo prehajajo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno oz. mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo.

Vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno je dovoljen še drugim skupinam ljudem, ki prihajajo iz rdečih držav, kakršna je Italija. V Slovenijo lahko vstopi kdorkoli predloži negativen PCR test, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa (hitri test – HAG – pa ne omogoča vstopa). V državo lahko tudi vstopi, kdor je prebolel covid-19 oz. kdor ima potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev. Lahko pa tudi predloži potrdilo zdravnika, ki potrjuje, da je oseba prebolela covid-19. Vstop v Slovenijo se dovoli tudi tistim, ki imajo dokazilo o cepljenju proti covidu-19. Preteči mora najmanj 7 dni od drugega odmerka cepiva družbe Pfizer/BioNTech, najmanj 14 dni od drugega odmerka cepiva družbe Moderna ter najmanj 21 dni od prvega odmerka cepiva družbe AstraZeneca. Pozor, ker če se pod temi pogoji lahko brez težav odpravimo v Slovenijo, bomo lahko naleteli na težave ob vstopu v Italijo, ki teh izjem ne priznava in do 30. aprila ob prihodu v državo zahteva PCR ali hitri test, ki ni starejši od 48 ur, petdnevno karanteno in nato dodatno testiranje.

Slovenija pa je razširila tudi seznam izjem, za katere je dovoljen vstop, če predložijo negativni rezultat PCR ali HAG testa, ki ni starejši od 7 dni od odvzema brisa. Poleg čezmejnih delavcev ter dijakov in študentov, ki so že dopolnili 15 let, se vstop s tedenskim testom dovoli osebam, ki čez mejo prevažajo učence in dijake v šolo, osebam, ki so naročene na zdravstveno storitev v Sloveniji, ljudem, ki opravljajo varstvo in pomoč osebam, po novem pa tudi »osebi, ki ji je napotena na ali s čezmejnega opravljanja storitev v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje in se vrača najkasneje v petih dneh po prehodu meje.« Naj spomnimo, da dvolastniki ter tisti, ki prehajajo mejo zaradi službenih ali šolskih razlogov, so izjeme tudi za italijansko državo, tako da ne potrebujejo testa in niso napoteni v karanteno, ko se vrnejo oziroma vstopijo v Italijo. Tovrstne izjeme pa Italija nima za tiste, ki so npr. naročeni na zdravstveno storitev v Sloveniji. Ti naj bi morali ob vrnitvi v Italijo predložiti negativen test, prestati petdnevno karanteno in nato opraviti novo testiranje.