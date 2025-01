Prva od dveh vremenskih front je dosegla naše kraje. Pred njo je do današnjega jutra pritekal zelo vlažen zrak in je bilo ozračje vlažno in zamegljeno, marsikje pa so se tudi pojavljale rahle padavine.

Dež se bo v prihodnjih urah okrepil. V gorah se bo meja sneženja ob močnejših padavinah spustila do nadmorske višine okrog 1200 metrov. Padavine se bodo povečini nadaljevale do večernih ali nočnih ur. V drugem delu noči bodo oslabele in povečini ponehale.

Jutri se bo sprva vreme delno izboljšalo, ponekod se bo lahko prehodno delno razjasnilo. V popoldanskih urah pa bo oblačnost spet naraščala in se bodo spet začele pojavljati padavine.

V četrtek bo ob drugi vremenski fronti spet oblačno s padavinami. Meja sneženja bo na nadmorski višini nad okrog 1500-1700 metrov. Razmeroma toplo bo.

V noči na petek in v petek bo oblačno, ponekod se bodo še pojavljale občasne povečini rahle padavine. Meja sneženja se bo občutno spuščala, v Sloveniji lahko ponekod do nižin. Zapihala bo zmerna burja.