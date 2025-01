Prva se je rodila Inaya Rahman

Inaya Rahman. Tako je ime prvi deklici, rojeni v Furlaniji - Julijski krajini v letošnjem letu. Punčka se je staršema, ki sta po rodu iz Bangladeša rodila v tržiški bolnišnici ob 1.51. Ob rojstvu je tehtala 2,750 kilograma. Za njo je na svet v Trstu privekala mala Victoria Adél, ki se je rodila nekaj čez 3. uro. Zjutraj ob 7.30 se je v Tržiču rodila še Marta, pol ure kasneje pa prav tako v tržiški bolnišnici še Vittoria. Za prvega fantka pa je bilo treba počakati do 10.28, ko je luč sveta ugledal Elia. Dojenčice in dojenček ter mamice so vsi zdravi.