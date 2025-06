Prvi vročinski val se je zaključil, od ponedeljka prihaja drugi izrazitejši

Po vremenski fronti, ki je v ponedeljek prešla naše kraje, se je v FJK ponekod že v ponedeljek, drugod pa v torek, prvi vročinski val zaključil. Povprečna 24-urna temperatura se je povsod spustila pod 25 stopinj Celzija. Občutno se je ohladilo tudi morje, ki ima sedaj v Tržaškem zalivu le 19,1 stopinje Celzija, medtem ko je bilo v preteklih dneh s 25 in več stopinjami Celzija za ta čas nenavadno toplo. Tudi današnja povprečna 24-urna temperatura je povečini pod 25 stopinjami Celzija. Topleje je kot včeraj, toda so temperature še vedno kar prijetno poletne.

Danes in v prihodnjih dneh do vključno nedelje bo prevladovalo sončno vreme z občasno krajevno nestanovitnostjo. Jutri (četrtek) popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Proti nam bo z burjo začel spet pritekati nekoliko manj vroč zrak.

Od petka do nedelje bodo najvišje dnevne temperature od 28 do 30 stopinj Celzija. Rahlo bolj sveže bodo tudi noči.

V prihodnjem tednu bo naše kraje zajel izrazit vročinski val, je sporočil Arso na družbenih omrežjih. Če bodo temperature po Sloveniji ob koncu tega tedna sicer poletne, a hkrati dokaj prijetne, pa se bo v začetku prihodnjega tedna vročina iznad jugozahodne Evrope razširila proti Alpam, srednji Evropi, severnemu Sredozemlju in Balkanu, so zapisali.

Tako lahko od ponedeljka pa vsaj do petka pričakujemo dokaj izrazit vročinski val povsod po Sloveniji. Vročina se bo iz dneva v dan nekoliko stopnjevala, tudi na račun vse višjih jutranjih temperatur. Po izračunih več meteoroloških modelov lahko med 23. in 27. junijem po nižinah pričakujemo popoldanske temperature med 32 in 37 °C, srednje dnevne temperature pa bodo predvidoma kar okoli 8 °C nad povprečjem, pričakuje Arso.

Zaradi odsotnosti padavin, se bodo zaostrile sušne razmere, se pa bo v drugi polovici tedna nekoliko povečala možnost vročinskih neviht. Stopnjo vremenskih opozoril bodo sproti prilagajali razmeram, so še zapisali.