Puljski župan zapustil slovesnost pri Vergaroli

Puljski župan Peđa Grbin je včeraj predčasno zapustil spominsko slovesnost ob 79. obletnici eksplozije na plaži Vergarola, v kateri je umrlo več kot sto ljudi. Predstavnik italijanske manjšine Enio Forlani je namreč tragedijo v govoru označil za genocid, kar je po mnenju Grbina zgodovinski revizionizem.

V zalivu Vergarola v Pulju je 18. avgusta 1946 v morju ob plaži, polni ljudi, eksplodiralo 28 velikih morskih min, ki so vsebovale skupno devet ton eksploziva. Umrlo je 116 ljudi, ranjenih pa je bilo 216. Večina žrtev je bila kopalcev, ki so spremljali veslaško tekmovanje Coppa Scarioni. Vzrok eksplozije še danes ni znan, čeprav so tedanje britanske oblasti takoj po eksploziji izvedle preiskavo.

Tragicnega dogodka, ki je bil po nekaterih ocenah eden od povodov za množično izseljevanje Italijanov iz Istre, so se v ponedeljek v Pulju spomnili z mašo, polaganjem vencev in spominsko slovesnostjo. Predsednik županijskega sveta italijanske narodne skupnosti Forlani je v svojem govoru na spominski slovesnosti dejal, da je bila Vergarola del natančnega načrta etničnega čiščenja in genocida, ki se je začelo s fojbami.

Grbin je s predsednikom mestnega sveta Valterjem Boljunčićem po njegovem govoru zapustil dogodek. Razloge za odhod sta nato pojasnila v skupni izjavi, v kateri sta navedla, da je Forlani govor neprimerno izkoristil za zgodovinski revizionizem. »Takšni govori so žal vse pogostejši na Hrvaškem in mi kot mesto ne moremo sprejeti, da se obeleževanje te strašne tragedije in trpljenja naših someščanov uporablja za lažno obtoževanje za genocid,« sta sporočila v izjavi. Tragedijo v Vergaroli sta označila za trajno rano v zgodovini Pulja ter opomin na pomen miru, varnosti in skupnosti.