Radu Racetu nagrada Zveze društev pravnikov Slovenije

V sklopu 48. Dnevov slovenskih pravnikov, ki jih organizirajo Zveza društev pravnikov Slovenije, Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije in družba LEXPERA (GV Založba), so podelili letošnja priznanja. Priznanje za življenjsko delo je prejel tudi tržaški odvetnik Rado Race.

Zveza društev pravnikov Slovenije že 22 let na podlagi javnega razpisa pravnikom podeljuje priznanja za njihovo delo in dosežke. Priznanja je v Portorožu podelila predsednica Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije, dr. Etelka Korpič Horvat. Priznanje za življenjsko delo sta prejela državni tožilec svetnik Hinko Jenull in Rado Race, priznanje za pravnika leta strokovnjak za ustavno pravo dr. Jurij Toplak, priznanje mladi pravnici dr. Andreja Kržič Bogataj, priznanje za delo v Zvezi ali njenih članih pa Bojan Žunič.