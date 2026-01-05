Rahlo sneženje tudi jutri, v četrtek izrazita ohladitev

Naši kraji so se znašli na obrobju sredozemskega ciklona znotraj višinske doline z mrzlim arktičnim zrakom. Danes popoldne bo še občasno rahlo snežilo. Burja se bo okrepila.

Jutri bo vreme podobno, kaže pa da bo padavinski pas prehodno nekoliko občutneje zaobjel zlasti južne in vzhodne predele Tržaške. Jutri bo oblačno z občasnimi padavinami, povečini bo rahlo snežilo. Ponekod v vzhodnih in južnih predelih Tržaške bo sneženje prehodno lahko rahlo močnejše. Temperature bodo podobne današnjim ali rahlo nižje. Na Kraški planoti se bodo povečini zadrževale pod lediščem ali okrog ledišča, ob morju rahlo nad lediščem. Pihala bo močna burja.

V sredo bo povečini oblačno ali spremenljivo in suho. Še bo pihala močna burja, ki bo čez dan postopno slabela.

V četrtek bo delno jasno, noč na četrtek bo zelo mrzla. Na Kraški planoti se bodo temperature spustile lahko ponekod tudi občutno pod -5 stopinj Celzija, ob morju do okrog ničle. Najvišje dnevne temperature bodo do ničle ali rahlo nad ničlo.

Tudi petkovo jutro bo zelo mrzlo, čez dan bo oblačno, znova se bodo začele pojavljati padavine. Postopno se bo otoplilo.