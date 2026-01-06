Kras Repen praznih rok, Sistiana Sesljan z dragoceno točko

NOGOMET
ELITNA LIGA
Kras Repen – Pro Fagagna 0:3 (0:0)
Strelci: 46 Clarini (F), 65. Del Piccolo (F), 69. Durat (F)
Kras Repen: Umari, De Lutti, Ianezic, Kolenc (Gruden), Rajčević, Male, Perhavec, Pagano, Velikonja, Perić (Ferluga), Barišić (Pertot). Trener: Božič.
PROMOCIJKA LIGA
Tricesimo – Sistiana Sesljan 2:2 (2:1)
Strelci: 8. Cargnello (T), 24. Kerpan (S), 43. Demusaj (T), 93. D. Colja (S)
Sistiana Sesljan: Blason, Crosato, Greco, Steinhauser (Carnese), Disnan, Almberger, Kerpan (Triglione), Villatora (Interlandi), Volaš, Francioli (Simeoni), D. Colja. Trener: Sestan.