Vremenske razmere so se danes še nekoliko zaostrile

Vremenske razmere so se danes po pričakovanjih še nekoliko zaostrile. Marsikje v FJK rahlo sneži, vključno na Tržaškem ob morju, najmočneje pa na Kraški planoti. Temperature so v nižinah FJK le malo nad lediščem, v vzhodnih predelih Kraške planote okrog -2 stopinji Celzija, drugod okrog ničle. Burja se je že okrepila, meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je v Trstu namerila njen najmočnejši sunek 87 kilometrov na uro.

V prihodnjih urah se bo burja še dodatno okrepila in bo presegala hitrost 100 kilometrov na uro. Glavnino padavin pričakujemo do popoldanskih ur, nato bodo postopno slabele in do večera povečini ponehale. Temperatura se bo še spuščala.

Ponoči se bo živo srebro razen ob morju povsod spustilo pod ledišče.

Jutri bo sprva povečini oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj bo še pihala močna burja, ki bo v popoldanskih urah postopno slabela.

Noč na četrtek bo mrzla. Najnižje nočne temperature se bodo tudi ob morju spustile do okrog ničle. Na Kraški planoti bodo v četrtek zjutraj temperature do okrog -5 stopinj Celzija, v zatišnih legah tudi občutno nižje, na Goriškem do okrog -3 stopinj Celzija.

V četrtek bo precej sončno, v popoldanskih urah se bo oblačnost povečala.