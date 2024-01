Rasistu dosmrtno prepovedali vstop na stadion

Potem ko so v Vidmu morali prekiniti sobotno nogometno tekmo italijanske Serie A zaradi rasističnih žalitev na račun Milanovega vratarja Mika Maignana, so oblasti že izsledile prvega krivca, ki mu je Udinese dosmrtno prepovedal vstop na stadion. Varnostni organi so ga identificirali, pri čemer še nadaljujejo preiskavo o morebitni vpletenosti drugih oseb. »Odgovorni za žaljivke na račun Milanovega vratarja Maignana ne bodo nikoli več vstopili v naš stadion,« je med drugim izjavil Franco Collavino, generalni direktor Udineseja. Iz videmskega kluba pa so sporočili, da bo zanj veljala dosmrtna prepoved vstopa. Udinesejev vratar Silvestri je na družbenih omrežjih objavil solidarnostno pismo za Milanovega vratarja, v katerem med drugim zavrača vsakršno obliko rasizma.

Kot je znano, je v soboto sredi prvega polčasa tekme med Udinesejem in Milanom moral sodnik odrediti petminutno prekinitev dvoboja zaradi nenehnih rasističnih žalitev, katerih žrtev je bil Milanov vratar Mike Maignan, ki je s soigralci zapustil igrišče. »Če Udinese in javno tožilstvo ne bosta ničesar ukrenila, bosta sokrivca,« je bil jasen Maignan.