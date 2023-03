Razen na Tržaškem padle zadovoljive količine dežja

Vremenska fronta zapušča naše kraje, v popoldanskih urah se bo delno razjasnilo. Več dni bo nato prevladovalo sončno vreme.

Ob včerajšnjem poslabšanju so bile količine dežja, razen na Tržaškem, kar zadovoljive. Na Goriškem in Videmskem je povečini padlo od 30 do 40 litrov dežja na kvadratni meter, kar je bilo po večtedenski odsotnosti omembe vrednih padavin še kako dobrodošlo in bo nekoliko omililo posledice suše. Gre približno za tretjino mesečne količine padavin. Na Tržaškem je bilo po pričakovanju ob jugovzhodnem vetru precej bolj suho in je padlo do okrog 10 litrov dežja na kvadratni meter, najmanj v Trstu, nekaj več pa na Kraški planoti.

Anticiklon nam bo v prihodnjih dneh zagotovil sončno vreme, kakšen oblak več bo morda v nedeljo. Od četrtka do sobote bo pretežno jasno, burja bo oslabela. Noči bodo v primerjavi z minulim dogajanjem kar mrzle. Najvišje dnevne temperature pa bodo malo pod 15 stopinjami Celzija. Ponekod v zatišnih legah, zlasti na Goriškem, bo lahko zjutraj nastala slana.

V nedeljo bo pretežno jasno z občasno zmerno oblačnostjo.