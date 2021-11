Različne poti za več sredstev za videmsko pokrajino

Območja videmske pokrajine, kjer živi slovenska narodna skupnost, potrebujejo večjo denarno dotacijo iz zaščitnega zakona št. 38/2001 za Slovence v Italiji za krepitev dosedanjih ter razvijanje novih družbenih in gospodarskih dejavnosti. To ne bi koristilo le slovenski narodni skupnosti, ampak celotnemu ozemlju in bi prispevalo k temu, da bi mladi ostajali v teh krajih, v katerih bi videli tudi perspektivo zaslužka in življenja, drugače bodo ta ozemlja zapustili. O tem naj razpravlja deželna posvetovalna komisija za slovensko manjšino. To je bilo med drugim slišati na srečanju, ki je danes (27. novembra) dopoldne potekalo na sedežu Kulturnega društva Ivan Trinko v Čedadu, kjer sta senatorka Tatjana Rojc in njen sodelavec Rudi Pavšič prisluhnila predstavnikom videmske pokrajine, ki so pred časom članom deželne komisije in deželnemu odborniku Pierpaolu Robertiju posredovali pismo z zahtevo po podvojitvi sredstev iz 21. člena zaščitnega zakona za videmsko pokrajino, ki bi s 516.000 zrasla na milijon evrov.

